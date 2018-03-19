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    Ученые назвали алкогольный напиток, который заменяет тренировки

    (обновлено: )36130
    Красный виноград, который лежит в основе приготовления вина, содержит ресвератрол. Это вещество называют "королем" антиоксидантов. Оно особым образом влияет на мышечные ткани.
    Вино
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Один бокал сухого красного вина может иметь для организма такую же пользу, как и интенсивная тренировка в спортзале, уверены ученые из Альбертского университета Канады.

    "Красный виноград, который лежит в основе приготовления вина, содержит ресвератрол. Это вещество называют "королем" антиоксидантов. Оно особым образом влияет на мышечные ткани", – цитирует ученых U-News.

    Так, ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого было исследовано действие ресвератрола на животных. Исследователи увидели закономерность: у животных повысилась физическая активность, улучшилась работа сердца и начала укрепляться мышечная система.

    Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что эффект от воздействия вещества очень схож с пользой от интенсивной тренировки в спортзале.

    В то же время, специалисты акцентировали внимание на том, что речь идет всего об одном бокале красного вина (150-200 миллилитров) хорошего качества в день.

    Напомним, в Украине подорожали алкоголь и табак.

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