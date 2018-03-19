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    В мире

    Дипломаты ЕС договорились не поддерживать популистов из Украины

    (обновлено: )43013
    Европейские дипломаты намерены подписать закрытый договор, в котором оговариваются условия взаимодействия с украинскими политиками.Один из основных постулатов документа - об отказе "создания платформы для популистов".
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Главы МИД стран Евросоюза подготовили непубличный договор, в котором они обязуются не помогать и не сотрудничасть с "популистами, которые на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", сообщает "Европейская правда".

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    facebook.com/petroporoshenko
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    "Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги. Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен. Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", — приводит издание положения и содержание тайного документа.

    В ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать тезису о том, что с 2014 года "ничего не изменилось".

    Ранее Евросоюз перевел Украину из третьего во второй приоритет стран, где зафиксировано большое количество случаев подделок и интеллектуального пиратства.

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