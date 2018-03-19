Дипломаты ЕС договорились не поддерживать популистов из Украины

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Главы МИД стран Евросоюза подготовили непубличный договор, в котором они обязуются не помогать и не сотрудничасть с "популистами, которые на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", сообщает "Европейская правда".

"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги. Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен. Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", — приводит издание положения и содержание тайного документа.

В ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать тезису о том, что с 2014 года "ничего не изменилось".

Ранее Евросоюз перевел Украину из третьего во второй приоритет стран, где зафиксировано большое количество случаев подделок и интеллектуального пиратства.