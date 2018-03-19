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    Финская делегация пожаловалась на угрозы из-за визита в Крым

    (обновлено: )291102
    Как отмечается, семидневный визит финской делегации продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи между людьми.
    Город Севастополь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Финская делегация, находящаяся с визитом в Крыму, начала получать угрозы от посла Украины в Финляндии, сообщила РИА Новости глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.

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    Финская делегация впервые находится в Крыму после событий 214 года. Семидневный визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.

    "Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, но в Финляндии работают законы, у людей есть право на свое мнение, свободу передвижения. Это смешно просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить. Мы не относимся серьезно к подобным угрозам", — рассказала РИА Новости Скиппари-Смирнова.

    По ее словам, делегация приехала в Крым, как часть России.

    Ранее Скиппари-Смирнова заявляла, что не опасается стать персоной нон-грата в Украине из-за посещения Крыма.

    Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

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