Автомобиль въехал в ночной клуб в Британии: 13 пострадавших

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Автомобиль в ночь на воскресенье въехал на территорию ночного клуба в британском городе Грейвзенд, графство Кент, 13 человек получили ранения, заявила полиция графства.

GRAVESEND update: A man was arrested for suspected attempted murder after several people were injured when a grey Suzuki 4x4 vehicle was driven into the ‘shisha lounge’ area at Blake’s nightclub around 11:45pm last night. There are not thought to be any life-threatening injuries. pic.twitter.com/8M5dhftyNn — Kent 999s (@Kent_999s) 18 марта 2018 г.

​"Подтверждено, что 13 человек получили ранения после инцидента, в ходе которого автомобиль въехал в ночной клуб в Грейвзенд прошлой ночью. Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции.

По данным правоохранительных органов, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Полиция не исключает, что число раненых может увеличиться, так как несколько пострадавших могли самостоятельно покинуть место происшествия

Инцидент произошел около полуночи по местному времени в субботу. Прибывшие в клуб полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство. Полиция предполагает, что незадолго до инцидента его попросили покинуть клуб, после чего возникла ссора.