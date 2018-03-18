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    Акробат Cirque du Soleil насмерть разбился во время шоу

    (обновлено: )64001
    Арно упал с большой высоты, потеряв страховочный ремень. Его отвезли в больницу Тампы, но врачам не удалось его спасти.
    Акробат Cirque du Soleil Янн Арно
    instagram.com/yannarnophoto

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Акробат Cirque du Soleil Янн Арно погиб при исполнении номера во время шоу в Тампе, передает Time.

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    Как сказал президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре, "все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией".

    "Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", — отметил он.

    Как отмечает телеканал ABC, Арно упал с большой высоты, потеряв страховочный ремень. Его отвезли в больницу Тампы, но врачам не удалось его спасти.

    "С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления Volta в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", — говорится в сообщении цирка в соцсети.

    Ближайшие шоу в Тампе отменены, добавили в цирке.

    Напомним, ранее артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер сорвалась с высоты пяти метров во время выступления в австралийском городе Брисбен.

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