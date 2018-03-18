Акробат Cirque du Soleil насмерть разбился во время шоу

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Акробат Cirque du Soleil Янн Арно погиб при исполнении номера во время шоу в Тампе, передает Time.

Как сказал президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре, "все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией".

"Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", — отметил он.

Как отмечает телеканал ABC, Арно упал с большой высоты, потеряв страховочный ремень. Его отвезли в больницу Тампы, но врачам не удалось его спасти.

"С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления Volta в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", — говорится в сообщении цирка в соцсети.

Ближайшие шоу в Тампе отменены, добавили в цирке.

Напомним, ранее артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер сорвалась с высоты пяти метров во время выступления в австралийском городе Брисбен.