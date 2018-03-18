Британия обвинила РФ в тайной разработке газа "Новичок"

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок", заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", — сказал он в интервью BBC.

По его словам, в понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Также он напомнил, что применение газа "Новичок" является нарушением Конвенции о химическом оружии.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.