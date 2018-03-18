ВВС Израиля атаковали объект боевиков в секторе Газа

JACK GUEZ / AFP

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Израильская авиация атаковала в ночь на воскресенье объект палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на установку ими взрывных устройств на границах анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Очередной фугас, по меньшей мере четвертый за месяц, сработал накануне без ущерба для израильской стороны.

"В ответ на взрывные устройства, которые были установлены у (пограничного — ред.) забора безопасности, самолеты ВВС Израиля атаковали военную цель, принадлежащую террористической организации ХАМАС, в центральной части сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Накануне, сразу после взрыва на границе, израильские танки обстреляли наблюдательный пункт ХАМАС.

Израиль возлагает ответственность за все, что происходит в секторе Газа, на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Ранее на этой неделе два заложенных на границе фугаса сработали примерно в сотне метров от армейского патруля. Инцидент обошелся без пострадавших с израильской стороны. Месяц назад четверо военных были ранены, когда попытались убрать с приграничной полосы палестинский флаг, который оказался заминирован.

Военные говорят, что боевики закладывают фугасы под прикрытием гражданских демонстраций, которые регулярно проходят на границах сектора Газа после того, как США в декабре признали Иерусалим столицей Израиля.