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    ВВС Израиля атаковали объект боевиков в секторе Газа

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    Армия Израиля сообщила, что в ответ на взрывные устройства у пограничного забора безопасности, самолеты ВВС Израиля атаковали военную цель, принадлежащую террористической организации ХАМАС.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    JACK GUEZ / AFP

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Израильская авиация атаковала в ночь на воскресенье объект палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на установку ими взрывных устройств на границах анклава, сообщила армейская пресс-служба.

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    Очередной фугас, по меньшей мере четвертый за месяц, сработал накануне без ущерба для израильской стороны.

    "В ответ на взрывные устройства, которые были установлены у (пограничного — ред.) забора безопасности, самолеты ВВС Израиля атаковали военную цель, принадлежащую террористической организации ХАМАС, в центральной части сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

    Накануне, сразу после взрыва на границе, израильские танки обстреляли наблюдательный пункт ХАМАС.

    Израиль возлагает ответственность за все, что происходит в секторе Газа, на правящее там исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

    Ранее на этой неделе два заложенных на границе фугаса сработали примерно в сотне метров от армейского патруля. Инцидент обошелся без пострадавших с израильской стороны. Месяц назад четверо военных были ранены, когда попытались убрать с приграничной полосы палестинский флаг, который оказался заминирован.

    Военные говорят, что боевики закладывают фугасы под прикрытием гражданских демонстраций, которые регулярно проходят на границах сектора Газа после того, как США в декабре признали Иерусалим столицей Израиля.

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