наверх
17.03.201821:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Чехия отрицает причастность к происхождению газа "Новичок"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (67)

    (обновлено: )321
    Глава чешского дипведомства Мартин Стропницкий заявил, что власти страны отвергают "утверждения о (подобном) происхождении "Новичка", которое ничем нельзя подтвердить".
    Государственный флаг Чешской республики
    czechrepublicflag.facts.co

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Заявление МИД РФ о возможном происхождении отравляющего вещества "Новичок" из ряда стран, в том числе Чехии, является стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве, заявил в субботу глава чешского дипведомства Мартин Стропницкий после заседания депутатов от движения ANO, членом которого он является.

    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников
    С вещами на выход. Лондон высылает российских дипломатов

    Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос".

    "Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении "Новичка", которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать", — заявил Стропницкий, выступление которого транслировалось сетевыми ТВ-каналами.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство, однако данных по делу Москве все еще не предоставлены. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве автомобили российских дипломатов разрисовали тризубами - СМИ
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Российский флаг. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину