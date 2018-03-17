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    Британия отреагировала на высылку своих дипломатов из России

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (64)

    (обновлено: )160147
    МИД Британии продолжает настаивать, что у инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 17 мар - РИА Новости Украина, Мария Табак. Лондон предвидел ответ Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов. В начале следующей недели Национальный совет по безопасности обсудит дальнейшие шаги в свете объявленных Россией мер, говорится в заявлении британского МИД, переданном в РИА Новости.

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    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Отравление Скрипаля и крупнейший в Европе склад химоружия

    "Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию", — заявили в Форин-офисе.

    При этом внешнеполитическое ведомство продолжает настаивать, что у инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери "нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".

    Однако, добавили дипломаты, у Великобритании нет никаких разногласий с народом России и она продолжает считать, что полное разрушение диалога с Москвой не отвечает национальным интересам.

    Сегодня российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата. Они должны покинуть Россию в течение недели. Кроме того, Москва отозвала разрешение на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

    Эти шаги стали ответом на меры, предпринятые британским правительством против Москвы в связи с отравлением Скрипаля. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому инциденту и заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата и разрывает все контакты на высшем уровне. 

    Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в центре Солсбери без сознания, они до сих пор находятся в коме. Британская сторона утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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