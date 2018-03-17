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    Без сюрпризов. Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

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    Выборы главы государства состоялись утром в субботу на пятом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва путем тайного голосования.
    Президент Китая Си Цзиньпин
    REUTERS Jason lee

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.

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    Выборы главы государства состоялись утром в субботу, 17 марта, на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования.

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    Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созывы в марте 2013 года.

    Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.

    Кроме того, депутаты Всекитайского собрания переизбрали Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны.

    Напомним, в воскресенье, 18 марта, выборы президента пройдут в России

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