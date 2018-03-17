наверх
17.03.201802:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Канада выделит на обучение ВСУ $4,6 млн

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (168)

    (обновлено: )9
    По словам министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, финансирование поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для украинских военных.
    Флаги Канады и Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Канада выделит 4,6 миллионов долларов на обучение Вооруженных сил Укараины и обеспечение специального оборудования для украинской армии, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко
    Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

    "Канада не останавливается на поддержке народа Украины. Мы будем продолжать поддерживать давление на Россию, в том числе через экономические санкции, пока она не выполнит свои обязательства по международному праву в отношении суверенитета Украины", — подчеркнула Фриланд.

    Читайте также — Ходжес: как это — Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

    Отмечается также, что финансирование Канады поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для военных.

    "Мы будем продолжать тесное сотрудничество с крымскотатарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в аннексированном Крыму", — добавила канадский министр.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что решение США о предоставлении Киеву оружия запустит "цепную реакцию" и другие страны последуют примеру США. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине