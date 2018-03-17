Канада выделит на обучение ВСУ $4,6 млн

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Канада выделит 4,6 миллионов долларов на обучение Вооруженных сил Укараины и обеспечение специального оборудования для украинской армии, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада не останавливается на поддержке народа Украины. Мы будем продолжать поддерживать давление на Россию, в том числе через экономические санкции, пока она не выполнит свои обязательства по международному праву в отношении суверенитета Украины", — подчеркнула Фриланд.

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Отмечается также, что финансирование Канады поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для военных.

"Мы будем продолжать тесное сотрудничество с крымскотатарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в аннексированном Крыму", — добавила канадский министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что решение США о предоставлении Киеву оружия запустит "цепную реакцию" и другие страны последуют примеру США.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.