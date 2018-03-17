наверх
17.03.201800:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    ВВС Турции разбомбили больницу в Африне, есть жертвы - очевидцы

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (438)

    (обновлено: )24
    Один из сотрудников больницы рассказал, что "в результате авиаудара по больнице Африна погибли около 11 человек, десятки людей ранены". Также сообщается, что самой больнице нанесен существенный материальный ущерб.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС Турции нанесли удар по городской больнице сирийского Африна, погибли 11 человек, десятки ранены, сообщил РИА Новости сотрудник больницы.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

    "В результате авиаудара по больнице Африна погибли около 11 человек, десятки людей ранены. Самой больнице нанесен существенный материальный ущерб", — рассказал собеседник агентства.

    Читайте также: Курды заявили о гибели 59 турецких военных в Африне

    По словам источника, из-за авиаудара сотрудники больницы не могут оказывать помощь раненым мирным жителям в необходимом объеме.

    Ранее представитель сирийского Курдистана сообщил РИА Новости, что не менее 30 мирных жителей Африна погибли и сотни получили ранения в пятницу при авиаударах и артиллерийском обстреле турецкой армии.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине