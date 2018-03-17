ВВС Турции разбомбили больницу в Африне, есть жертвы - очевидцы

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС Турции нанесли удар по городской больнице сирийского Африна, погибли 11 человек, десятки ранены, сообщил РИА Новости сотрудник больницы.

"В результате авиаудара по больнице Африна погибли около 11 человек, десятки людей ранены. Самой больнице нанесен существенный материальный ущерб", — рассказал собеседник агентства.

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По словам источника, из-за авиаудара сотрудники больницы не могут оказывать помощь раненым мирным жителям в необходимом объеме.

Ранее представитель сирийского Курдистана сообщил РИА Новости, что не менее 30 мирных жителей Африна погибли и сотни получили ранения в пятницу при авиаударах и артиллерийском обстреле турецкой армии.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.