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    В мире

    Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (60)

    (обновлено: )18403
    Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что глава МИД Британии Борис Джонсон всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Andrew Matthews / POOL / AFP

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с "британским протоколом" не пожал ему руку, но посол отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы.

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    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

    "Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", — сказал Яковенко российским журналистам.

    "Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать", — отметил посол.

    Он добавил, что спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать заявления и угрозы в парламенте нанести киберудар против России. "Мне ничего не ответили. Мне сказали: "Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли", — сказал Яковенко.

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