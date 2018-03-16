Ученые предупредили о новой опасности полетов на Марс

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Группа ученых из американского Университета Нью-Гэмпшира считает, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться серьезнее, нежели полагалось ранее, пишет Phys.org.

Дело в том, что из-за снижения солнечной активности ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные прибора на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача — оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

Выяснилось, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной стал аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности.

Кроме того, в ходе исследования была выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы.