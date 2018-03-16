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    В мире

    Военный вертолет США разбился в Ираке

    (обновлено: )18610
    Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту.
    Вертолет. Архивное фото
    flickr.com/Jim Sher

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Коалиция США по борьбе с группировкой ИГ сообщила о крушении американского воздушного судна на западе Ирака.

    На месте крушения вертолета в Нью-Йорке
    twitter.com/ABC
    В Нью-Йорке рухнул вертолет

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское командование сообщил, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит, сообщал телеканал.

    "Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

    Вертолет HH-60 Black Hawk представляет собой одну из модификаций многоцелевого американского вертолета, разработанную для целей медицинской эвакуации военнослужащих.

    Напомним, во Франции вертолет потерпел крушение во Франции, в результате чего два человека погибли.

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