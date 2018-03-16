Военный вертолет США разбился в Ираке

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Коалиция США по борьбе с группировкой ИГ сообщила о крушении американского воздушного судна на западе Ирака.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское командование сообщил, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит, сообщал телеканал.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Вертолет HH-60 Black Hawk представляет собой одну из модификаций многоцелевого американского вертолета, разработанную для целей медицинской эвакуации военнослужащих.

Напомним, во Франции вертолет потерпел крушение во Франции, в результате чего два человека погибли.