Италия отреагировала на ситуацию с отравлением Скрипаля

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Отравление бывшего российского агента спецслужб Сергея Скрипаля подвергло опасности многих людей, Италия обеспокоена этой ситуацией, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано в телефонном разговоре с британским коллегой Борисом Джонсоном.

"Мы очень озабочены ситуацией с Сергеем Скрипалем, которая подвергла риску многие человеческие жизни, и выражаем нашу солидарность с правительством и народом Великобритании", — сказал Альфано, слова которого приводятся в сообщении итальянского ведомства.

"Особую серьезность представляет использование химического агента, запрещённого международными соглашениями, на территории Великобритании", — сказал итальянский министр.

По его словам, Италия внимательно следит за развитием ситуации и продолжит поддерживать любые действия, направленные на соблюдение международного права.

"Надеемся, что британские специалисты могут привести к суду исполнителей этого злобного поступка", — заявил Альфано на пресс-конференции по итогам конференции по Ливану.

По его словам, Италия поддерживает действия, направленные на то, что ответственность за это "шокирующее" преступление была признана самым неоспоримым образом, а любые действия были основаны на четких доказательствах.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.