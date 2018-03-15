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    Италия отреагировала на ситуацию с отравлением Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (48)

    (обновлено: )79006
    Как заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано, его страна выражает солидарность с правительством и народом Великобритании по делу Скрипаля.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Отравление бывшего российского агента спецслужб Сергея Скрипаля подвергло опасности многих людей, Италия обеспокоена этой ситуацией, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано в телефонном разговоре с британским коллегой Борисом Джонсоном.

    Паб, который Скрипаль посетил вместе с дочерью в день отравления.
    wikipedia
    Нервно-паралитический эффект от Скрипаля

    "Мы очень озабочены ситуацией с Сергеем Скрипалем, которая подвергла риску многие человеческие жизни, и выражаем нашу солидарность с правительством и народом Великобритании", — сказал Альфано, слова которого приводятся в сообщении итальянского ведомства.

    "Особую серьезность представляет использование химического агента, запрещённого международными соглашениями, на территории Великобритании", — сказал итальянский министр.

    По его словам, Италия внимательно следит за развитием ситуации и продолжит поддерживать любые действия, направленные на соблюдение международного права.

    "Надеемся, что британские специалисты могут привести к суду исполнителей этого злобного поступка", — заявил Альфано на пресс-конференции по итогам конференции по Ливану.

    По его словам, Италия поддерживает действия, направленные на то, что ответственность за это "шокирующее" преступление была признана самым неоспоримым образом, а любые действия были основаны на четких доказательствах.

    Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

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