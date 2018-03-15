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    Трамп: похоже на то, что РФ причастна к покушению на Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (45)

    (обновлено: )34305
    Трамп отметил, что США находятся в тесном взаимодействии с властями Великобритании: "Произошло то, что ни при каких условиях не должно было происходить".
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. По итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

    Паб, который Скрипаль посетил вместе с дочерью в день отравления.
    wikipedia
    Нервно-паралитический эффект от Скрипаля

    "Похоже на то", — ответил он на вопрос американских журналистов, стоит ли Россия за этим нападением.

    И добавил, что "мы находимся в тесном взаимодействии" с властями Великобритании и "произошло то, что ни при каких условиях не должно было происходить".

    Британская сторона утверждает, что Россия причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

    В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

    Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

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