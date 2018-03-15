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    Лидерам "Ночных волков" запрещен въезд в Боснию и Герцеговину

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    Отмечается, что въезд запрещен так же члену сербских "Ночных волков" Саше Савичу. Планировался пробег "Русские Балканы" с участием "Ночных волков" по территории Сербии.
    Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Власти Боснии и Герцеговины запретили въезд на территорию страны байкерам Александру "Хирургу" Залдостанову и члену сербских "Ночных волков" Саше Савичу, сообщил директор службы по делам иностранцев Слободан Уйич.

    Участники мотоклуба Ночные волки. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    "Ночные волки" везут в Берлин флаги ЛНР и ДНР

    Пробег под названием "Русские Балканы" с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ планировался с 19 по 28 марта текущего года. Ожидалось, что участники проедут свыше 2 тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетят православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов, сообщает Риа Новости.

    "Залдостанова и Савича органы власти БиГ провозгласили угрозой национальной безопасности, соответствующее решение доставлено пограничной полиции БиГ для исполнения", — приводит агентство Танюг слова Уйича.

    Ранее оргкомитет пробега, во главе которого стоит Федерация Мототуризма России, сообщал, что маршрут носит характер культурно-исторического паломничества и проходит при поддержке Паломнического центра Московского Патриархата, паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря и братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Присоединиться к нему мог любой желающий на автомобиле.

     

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