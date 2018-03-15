Трамп назначил своим экономическим советником телеведущего

Фото Time.com

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Советником президента США стал экономический аналитик и популярный американский телеведущий Ларри Кадлоу.

Кадлоу также назначен директором Национального экономического совета, сообщает Time.

Как рассказал изданию Кадлоу, Дональд Трамп предложил ему должность в ходе телефонного разговора.

Ларри Кадлоу ведет популярные шоу на BBC и CNBC, в частности экономическую программу Kudlow Report. Также он является автором ряда авторитетных американских газет — Wall Street Journal и Washington Times.

Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа на выборах.

Предыдущий экономический советник Трампа — Гэри Кон — заявил, что решил уйти в отставку из-за решения президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС, Китая и Канады.