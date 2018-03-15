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    Трамп назначил своим экономическим советником телеведущего

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    Президент США завершает серию кадровых перестановок, которые повлекло за собой увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым советником Трампа стал телеведущий Ларри Кадлоу.
    Телеведущий Ларри Кадлоу стал советником Трампа
    Фото Time.com

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Советником президента США стал экономический аналитик и популярный американский телеведущий Ларри Кадлоу.

    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP
    Вместе с Тиллерсоном Трампа покинула политическая адекватность

    Кадлоу также назначен директором Национального экономического совета, сообщает Time.

    Как рассказал изданию Кадлоу, Дональд Трамп предложил ему должность в ходе телефонного разговора.

    Ларри Кадлоу ведет популярные шоу на BBC и CNBC, в частности экономическую программу Kudlow Report. Также он является автором ряда авторитетных американских газет — Wall Street Journal и Washington Times.

    Кадлоу поддерживал кандидатуру Трампа на выборах.

    Предыдущий экономический советник Трампа — Гэри Кон — заявил, что решил уйти в отставку из-за решения президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС, Китая и Канады.

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