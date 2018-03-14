США верят, что Россия виновна в химатаке в Британии

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты полностью солидарны с позицией Великобритании в вопросе о химатаке в Солсбери, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Соединенные Штаты полностью солидарны с Великобританией в вопросе химатаки в Солсбери. США верит, что Россия виновна в атаке на двух людей в Великобритании с использованием химического оружия", — сказала Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр также заявил о солидарности страны с Лондоном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.