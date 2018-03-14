наверх
14.03.201810:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пенсионерка поймала в Австралии невероятно огромного окуня. Фотофакт

    (обновлено: )73550
    68-летняя женщина отправилась рыбачить в компании сына. Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула.
    Пенсионерка поймала в Австралии невероятно огромного окуня
    thesun.co.uk

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Жительница Британии Сью Элкок выловила в Австралии морского окуня, который больше нее самой. 

    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбу
    facebook.com/ngongiolangthangviem
    Серьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой

    Как пишет The Sun, вес рыбы составляет 60 килограммов, а длина — 162 сантиметра.

    68-летняя женщина отправилась рыбачить в компании сына. Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.

    Длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины.

    "Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", — сказала женщина.

    Напомним, ранее Джон и Райли Линдхольм, отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу-"монстра".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом