Пенсионерка поймала в Австралии невероятно огромного окуня. Фотофакт

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Жительница Британии Сью Элкок выловила в Австралии морского окуня, который больше нее самой.

Как пишет The Sun, вес рыбы составляет 60 килограммов, а длина — 162 сантиметра.

68-летняя женщина отправилась рыбачить в компании сына. Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.

Длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины.

"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", — сказала женщина.

Напомним, ранее Джон и Райли Линдхольм, отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу-"монстра".