В Японии нашли крупнейший в истории страны клад

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В префектуре Сайтама в Японии обнаружили крупнейший денежный клад.

Сообщается, что находка была выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.

"Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет", — говорится в сообщении музея.

Клад был обнаружен на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда. В почти не пострадавшем кувшине, высота которого составила 70 сантиметров, найдены 260 тысяч медных монет.

При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через характерную дырку в середине каждой монеты.

Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в неспокойное время.

Напомним, в районе Пренцлауэр Берг немецкой столицы почти через 30 лет после падения Берлинской стены был обнаружен неизвестный до сих пор тоннель протяженностью около 80 метров, соединявший восточную и западную части города.