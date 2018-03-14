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    В Японии нашли крупнейший в истории страны клад

    (обновлено: )342
    Клад был обнаружен на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда. В почти не пострадавшем кувшине, высота которого составила 70 сантиметров, найдены 260 тысяч медных монет.
    Музей культурных ценностей префектуры Сайтама в городе Кумагая
    pref.saitama.lg.jp

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В префектуре Сайтама в Японии обнаружили крупнейший денежный клад.

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    Сообщается, что находка была выставлена в хранилище культурных ценностей префектуры в городе Кумагая.

    "Это крупнейшая в Японии находка монет в глиняном кувшине. Также крупнейшей она является и по числу обнаруженных монет", — говорится в сообщении музея.

    Клад был обнаружен на раскопках времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV – XVI века) в городе Хасуда. В почти не пострадавшем кувшине, высота которого составила 70 сантиметров, найдены 260 тысяч медных монет.

    При захоронении они, вероятно, были связаны веревкой, пропущенной через характерную дырку в середине каждой монеты.

    Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в неспокойное время.

    Напомним, в районе Пренцлауэр Берг немецкой столицы почти через 30 лет после падения Берлинской стены был обнаружен неизвестный до сих пор тоннель протяженностью около 80 метров, соединявший восточную и западную части города.

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