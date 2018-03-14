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    Во Франции рухнул вертолет

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    Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир. Расследованием инцидента занимается жандармерия воздушного транспорта Франции.
    Вертолет. Архивное фото
    flickr.com/Jim Sher

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Во Франции вертолет потерпел крушение во Франции,в результате чего два человека погибли, сообщает местная газета Nice Matin.

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    По данным газеты, инцидент произошел во вторник около 16.00 под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир.

    Расследованием инцидента занимается жандармерия воздушного транспорта Франции.

    Напомним, 7 марта в Чечне разбился вертолет, в результате выжили два человека.

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