Во Франции рухнул вертолет

КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Во Франции вертолет потерпел крушение во Франции,в результате чего два человека погибли, сообщает местная газета Nice Matin.

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По данным газеты, инцидент произошел во вторник около 16.00 под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир.

Расследованием инцидента занимается жандармерия воздушного транспорта Франции.

Напомним, 7 марта в Чечне разбился вертолет, в результате выжили два человека.