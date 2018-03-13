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    Стало известно, куда денут тело скончавшегося серийного убийцы Мэнсона

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    По данным СМИ, внук планирует кремировать останки своего деда. Тело убийцы хранилось в неизвестном месте с момента его смерти.
    Чарльз Мэнсон
    wikipedia

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Тело почившего в ноябре 2017 года серийного убийцы Чарльза Мэнсона по решению суда получит американец Джейсон Фримен, являющийся его внуком, сообщает телеканал CNN.

    Чарльз Мэнсон
    wikipedia
    Чарльз Мэнсон. Умер "самый страшный кошмар" Америки

    "Это нереально, это то, что я проигрывал в голове с тех пор, как был ребенком", — приводит телеканал слова Фримена. По данным телеканала, он планирует кремировать останки своего деда. Тело убийцы хранилось в неизвестном месте с момента его смерти.

    Отмечается, что помимо Фримена, назвавшегося внуком убийцы, на его тело претендовали два его "сына" Майкл Браннер и Мэттью Ленц и назвавшийся другом Мэнсона Майкл Ченнелс.

    Также сообщается, что суд пока не вынес решение по поводу того, кому достанется особняк Мэнсона.

    Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии. Он отбывал пожизненное заключение за несколько убийств. В декабре сообщалось, что несколько человек заявили свои права на получение его тела.

    В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

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