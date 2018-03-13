Стало известно, куда денут тело скончавшегося серийного убийцы Мэнсона

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Тело почившего в ноябре 2017 года серийного убийцы Чарльза Мэнсона по решению суда получит американец Джейсон Фримен, являющийся его внуком, сообщает телеканал CNN.

"Это нереально, это то, что я проигрывал в голове с тех пор, как был ребенком", — приводит телеканал слова Фримена. По данным телеканала, он планирует кремировать останки своего деда. Тело убийцы хранилось в неизвестном месте с момента его смерти.

Отмечается, что помимо Фримена, назвавшегося внуком убийцы, на его тело претендовали два его "сына" Майкл Браннер и Мэттью Ленц и назвавшийся другом Мэнсона Майкл Ченнелс.

Также сообщается, что суд пока не вынес решение по поводу того, кому достанется особняк Мэнсона.

Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии. Он отбывал пожизненное заключение за несколько убийств. В декабре сообщалось, что несколько человек заявили свои права на получение его тела.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.