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    В мире

    Британия готова принять "более серьезные" меры в отношении РФ - Мэй

    (обновлено: )40015
    Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, Британия готова принять "гораздо более серьезные" меры в отношении России по делу Скрипаля.
    Тереза Мэй
    @TheSun

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Великобритания в связи с делом об отравлении работавшего на Великобританию экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля готова принять "гораздо более серьезные" меры в отношении России, чем принимались раньше, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

    Напомнив о высылке дипломатов, приостановке сотрудничества спецслужб и других мерах, введенных Британией в связи с делом об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, Мэй сказала: "Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России".

    Она пообещала в ближайшее время вернуться в парламент и рассказать о принимаемых мерах.

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