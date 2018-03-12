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    Индийская ракета вывела на орбиту контрабанду - СМИ

    (обновлено: )432
    Индийская ракета вывела на орбиту четыре спутника SpaceBees ("космические пчелы") производства американской компании Swarm Technologies. Размер спутников невелик - не больше 10х10х10 см.
    Запуск индийской ракеты
    Фото indiatvnews.com

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На околоземной орбите оказались четыре спутника американской компании, которые были запущены в космос "контрабандой" с помощью индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle, сообщает издание IEEE Spectrum.

    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    REUTERS Gene Blevins
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    Кроме основной полезной нагрузки, ракета вывела на орбиту четыре спутника SpaceBees ("космические пчелы") производства американской компании Swarm Technologies. Размер спутников невелик — они меньше обычных кубсатов, т.е. не больше 10х10х10 см. "Пчелы" предназначены для отработки новой системы связи на основе космического "интернета вещей", которая должна быть на несколько порядков быстрее современных технологий.

    Запуск ракеты произошел в январе 2018 года, однако американские наноспутники вообще не должны были оказаться в космосе, так как не получили одобрения американской Комиссии по коммуникациям в космосе (FCC). Разрешение комиссии означает взятие на учет спутников как потенциального космического мусора. Если эта информация подтвердится официально, "космические пчелы" станут первыми спутниками, запущенными "контрабандой".

    Американская комиссия уже отозвала ранее выданное Swarm Technologies разрешение на запуск следующих четырех спутников, который должен был состояться в апреле 2018 года.

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