Индийская ракета вывела на орбиту контрабанду - СМИ

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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. На околоземной орбите оказались четыре спутника американской компании, которые были запущены в космос "контрабандой" с помощью индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle, сообщает издание IEEE Spectrum.

Кроме основной полезной нагрузки, ракета вывела на орбиту четыре спутника SpaceBees ("космические пчелы") производства американской компании Swarm Technologies. Размер спутников невелик — они меньше обычных кубсатов, т.е. не больше 10х10х10 см. "Пчелы" предназначены для отработки новой системы связи на основе космического "интернета вещей", которая должна быть на несколько порядков быстрее современных технологий.

Запуск ракеты произошел в январе 2018 года, однако американские наноспутники вообще не должны были оказаться в космосе, так как не получили одобрения американской Комиссии по коммуникациям в космосе (FCC). Разрешение комиссии означает взятие на учет спутников как потенциального космического мусора. Если эта информация подтвердится официально, "космические пчелы" станут первыми спутниками, запущенными "контрабандой".

Американская комиссия уже отозвала ранее выданное Swarm Technologies разрешение на запуск следующих четырех спутников, который должен был состояться в апреле 2018 года.