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    Меркель рассказала, что возила Путину пиво, а он ей - копченую рыбу

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    Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что российский президент Владимир Путин с удовольствием пьет немецкое пиво.
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами.

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    Путин ранее рассказал, что Меркель время от времени привозит ему несколько бутылок его любимого раденбергского пива.

    "Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", — сказала Меркель в понедельник на совместном брифинге с лидерами других партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

    Путин ранее в интервью американского телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых 2 тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.

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