Меркель рассказала, что возила Путину пиво, а он ей - копченую рыбу

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что действительно иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами.

Путин ранее рассказал, что Меркель время от времени привозит ему несколько бутылок его любимого раденбергского пива.

"Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность обменяться. Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", — сказала Меркель в понедельник на совместном брифинге с лидерами других партий, которые войдут в будущее правительство Германии.

Путин ранее в интервью американского телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых 2 тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.