В Непале жертвами авиакатастрофы стали 39 человек

twitter.com/amritna

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Не менее 39 человек погибли в результате крушения в Непале самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего в понедельник по маршруту Дакка-Катманду, заявил пресс-секретарь непальской полиции Мануш Ньюпан.

"Нам удалось спасти и госпитализировать 31 пассажира. Восемь человек скончались в больнице, тела еще 31 пассажира были извлечены (на месте крушения — ред.) в аэропорту", — сообщил Ньюпан в комментарии РИА Новости.

Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.

Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. На месте аварии работают спасатели.