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    В Непале жертвами авиакатастрофы стали 39 человек

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    По сообщению полиции Непала, после катастрофы самолета в Катманду на месте падения были найдены тела 31 человека. Еще восемь человек скончались в больнице.
    Крушение самолета US-Bagnla в Катманду
    twitter.com/amritna

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Не менее 39 человек погибли в результате крушения в Непале самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего в понедельник по маршруту Дакка-Катманду, заявил пресс-секретарь непальской полиции Мануш Ньюпан.

    Крушение самолета US-Bagnla в Катманду
    Dipendra Rokka / myrepublica.com
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    "Нам удалось спасти и госпитализировать 31 пассажира. Восемь человек скончались в больнице, тела еще 31 пассажира были извлечены (на месте крушения — ред.) в аэропорту", — сообщил Ньюпан в комментарии РИА Новости.

    Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.

    Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. На месте аварии работают спасатели.

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