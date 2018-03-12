ЕС не признает выборы президента России в Крыму

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз не признает результатов выборов президента РФ на территории Крыма, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", — сказала Могерини в понедельник на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма. Верховная Рада Украины призвала бойкотировать и не признавать выборы президента РФ в Крыму.