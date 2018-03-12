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    В мире

    Притаившаяся под катером акула перепугала туристов

    (обновлено: )41840
    Туристы на борту пережили волнующие минуты, ведь гигантская рыба могла легко опрокинуть и утопить катер. Уникальные снимки удалось сделать фотографу Тому Кеннону.
    Гигантская китовая акула до смерти испугала туристов
    mirror

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Гигантская китовая акула, плавающая возле катера с туристами была сфотографирована у побережья западной Австралии. Уникальные снимки удалось сделать фотографу Тому Кеннону.

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    CGTN/Youtube
    Появились уникальные кадры, как дайверы кормили с рук беременную акулу

    Туристы на борту пережили волнующие минуты, ведь гигантская рыба могла легко опрокинуть и утопить катер, сообщает издание Mirror.

    Как рассказал фотограф, акула была очень любознательной и плавала возле катера около 50 минут. Это происходило на расстоянии примерно шести километров от берега.

    Стоит отметить, что это чрезвычайная редкость для этого вида рыб, поскольку большую часть времени они прячутся от людей на огромной глубине.

    Но при всем своем устрашающем виде этот вид акул абсолютно безопасен для людей, так как питается только планктоном и другими мелкими организмами.

    Известно, что китовая акула — самая большая рыба на планете. Ее длина может достигать 20 метров, а вес доходить до 34 тонн.

    mirror
    Гигантская китовая акула до смерти испугала туристов
    Ранее сообщалось, что ученым удалось сделать несколько видео с редкими гренландскими акулами.

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