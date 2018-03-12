Притаившаяся под катером акула перепугала туристов

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Гигантская китовая акула, плавающая возле катера с туристами была сфотографирована у побережья западной Австралии. Уникальные снимки удалось сделать фотографу Тому Кеннону.

Туристы на борту пережили волнующие минуты, ведь гигантская рыба могла легко опрокинуть и утопить катер, сообщает издание Mirror.

Как рассказал фотограф, акула была очень любознательной и плавала возле катера около 50 минут. Это происходило на расстоянии примерно шести километров от берега.

Стоит отметить, что это чрезвычайная редкость для этого вида рыб, поскольку большую часть времени они прячутся от людей на огромной глубине.

Но при всем своем устрашающем виде этот вид акул абсолютно безопасен для людей, так как питается только планктоном и другими мелкими организмами.

Известно, что китовая акула — самая большая рыба на планете. Ее длина может достигать 20 метров, а вес доходить до 34 тонн.

mirror Гигантская китовая акула до смерти испугала туристов