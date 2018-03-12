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    Крушение вертолета в Нью-Йорке: число погибших существенно возросло

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    Вертолет, на борту которого находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.
    Американская полиция
    REUTERS Lee Celano

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти человек, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на чиновников.

    Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке. По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером. В ходе совместной пресс-конференции полиция и пожарная служба Нью-Йорка сообщили, что в вертолете находились шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших.

    По данным телеканала, два человека погибли на месте происшествия, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии и позже скончались.

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