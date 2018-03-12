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    НАТО создает в Европе зону "военного Шенгена" – РФ

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    Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена".
    НАТО
    NATO

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО создает в Европе зону "военного Шенгена", призванную максимально сократить время переброски войск к российским границам.

    Ранее военно-дипломатический источник в Брюсселе заявил РИА Новости о договоренности министров обороны стран-членов НАТО создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса.

    "Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ", — сказал Фомин в понедельник в интервью газете "Красная звезда".

    Граница в Европейском союзе
    Jure MAKOVEC / AFP
    "Военный Шенген" НАТО: за и против

    По его словам, сегодня альянс отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований НАТО. На территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества.

    "На сегодняшний день создан тыловой запас, необходимый для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США. Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии", — отметил генерал.

    Идею создания "военного Шенгена"первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

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