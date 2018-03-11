Житель Германии выиграл в лотерею 42 млн евро

Фото из открытых источников

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Житель столицы Германии Берлина стал обладателем выигрышного лотерейного билета почти на 42 миллиона евро. Об этом сообщает "24 канал".

Согласно сообщению, эту сумму он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.

Розыгрыш состоялся 9 марта и победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителем могут быть представители лотерейного клуба: несколько людей объединяют усилия, покупая билеты в складчину и тем самым увеличивая шансы на выигрыш. Сумму они потом делят поровну.

Напомним, в США мужчина выиграл в лотерею $1 млн и через 3 недели умер.