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    Житель Германии выиграл в лотерею 42 млн евро

    (обновлено: )113
    Как отмечается, внушительную сумму мужчина выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных. Розыгрыш состоялся 9 марта и победитель пока не пришел за деньгами.
    Eurojackpot
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Житель столицы Германии Берлина стал обладателем выигрышного лотерейного билета почти на 42 миллиона евро. Об этом сообщает "24 канал".

    Согласно сообщению, эту сумму он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.

    Розыгрыш состоялся 9 марта и победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителем могут быть представители лотерейного клуба: несколько людей объединяют усилия, покупая билеты в складчину и тем самым увеличивая шансы на выигрыш. Сумму они потом делят поровну.

    Напомним, в США мужчина выиграл в лотерею $1 млн и через 3 недели умер.

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