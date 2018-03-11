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    В мире

    В США ученые нашли алмаз со льдом внеземного происхождения

    (обновлено: )97
    Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Группа ученых из Университета Невады, США, обнаружили уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

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    Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются в лабораторных условиях.

    Ученые случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

    Ранее сообщалось, что в горном королевстве Лесото на юге Африки был обнаружен один из самых больших алмазов в истории.

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