В Перемышле разбили окно в Украинском народном доме

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 10 марта, в польском Перемышле неизвестные разбили окно в здании Украинского народного дома.

Об инциденте сообщает портал PROstir.pl.

Камень забросили в большое окно на первом этаже Украинского народного дома, который находится в центре города недалеко от здания мэрии.

За стеклом, которое разбили, размещался плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Об инциденте проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцку и полицию, которая выезжала на место происшествия.

По данным портала, это уже вторая раз, когда разбивают окно в здании Украинского народного дома.