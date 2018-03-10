наверх
11.03.201805:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Перемышле разбили окно в Украинском народном доме

    (обновлено: )15510
    По информации СМИ, камень забросили в большое окно на первом этаже Украинского народного дома. Здание находится в центре города недалеко от здания мэрии.
    В Перемышле разбили камнем окно в Украинском народном доме
    prostir.pl/lifestyle

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 10 марта, в польском Перемышле неизвестные разбили окно в здании Украинского народного дома.

    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    twitter.com/rozenkopavlo
    Украина - Польша: прошлое - историкам, будущее - политикам, а настоящее?

    Об инциденте сообщает портал PROstir.pl.

    Камень забросили в большое окно  на первом этаже Украинского народного дома, который находится в центре города недалеко от здания мэрии.

    За стеклом, которое разбили, размещался плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

    Об инциденте проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцку и полицию, которая выезжала на место происшествия.

    По данным портала, это уже вторая раз, когда разбивают окно в здании Украинского народного дома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Медведчук во время обмена пленными. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине