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    Турция готова ответить на возможные санкции США – глава МИД

    (обновлено: )28110
    Как заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что если США хотят наказать санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны.
    Флаги Турции и США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Турция готова дать ответ на возможные санкции США, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit.

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    В ответ на вопрос журналиста, как Турция собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе, Чавушоглу сказал: "Если они (США) хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны".

    "Мы ответим. Вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: " Не покупайте газ из той или иной страны". Так не пойдет", — добавил он.

    Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о "последствиях" такого шага.

    В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

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