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    Мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору

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    Отмечается, что несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли.
    Гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин в Сирии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Мирные жители, несмотря на положительный сдвиг в переговорах с лидерами НВФ (незаконные вооруженные формирования), не смогли выйти из Восточной Гуты по гуманитарному коридору, сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту
    RT на русском
    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту в Сирии

    По его словам, в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Евтушенко добавил, что ранее удалось договориться с лидерами "Джейш аль-Ислам" о выводе из Восточной Гуты первой группы боевиков.

    "Несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли", — сказал генерал Евтушенко.

    Он добавил, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 50 сирийцам, в том числе 15 детям. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 248 человек, в том числе в провинции Хомс — 16, Дамаск — семь, Дейр-эз-Зор — 225 человек.

    Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

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