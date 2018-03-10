Кибератака на серверы правительства ФРГ: похищены документы по Украине

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.Spiegel.
По данным СМИ, во время кибератаки было похищено шесть документов: первым был украден материал по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранители уже зафиксировали атаку, и она проходила под их контролем.
В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали сервера МИД и Минобороны ФРГ.
Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.
Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.