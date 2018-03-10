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    Кибератака на серверы правительства ФРГ: похищены документы по Украине

    (обновлено: )778141
    Во время кибератаки было похищено шесть документов: первым был украден материал по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранители уже зафиксировали атаку, и она проходила под их контролем.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

    Глобальная кибератака
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы
    Атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией, пишет журнал Spiegel.

    По данным СМИ, во время кибератаки было похищено шесть документов: первым был украден материал по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранители уже зафиксировали атаку, и она проходила под их контролем.

    В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали сервера МИД и Минобороны ФРГ.

    Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.

    Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.

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