Кибератака на серверы правительства ФРГ: похищены документы по Украине

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

Атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией, пишет журнал Spiegel

По данным СМИ, во время кибератаки было похищено шесть документов: первым был украден материал по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранители уже зафиксировали атаку, и она проходила под их контролем.

В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали сервера МИД и Минобороны ФРГ.

Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.

Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.