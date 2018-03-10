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    Канадскую полицию впервые возглавит женщина

    (обновлено: )65
    Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити.
    Полиция Канады
    davebloggs007

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

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    Премьер Канады Джастин Трюдо назначил женщину постоянным руководителем федеральной полиции страны (Королевская канадская конная полиция, RCMP).

    Как сообщает телеканал CBC, Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити.

    Лаки награждена медалью ООН за храбрость и имеет похвальные упоминания за деятельность по улучшению отношений с общинами коренного населения Канады.

    Ожидается, что Лаки займет должность в середине апреля. Ранее с декабря 2006 по июнь 2007 года канадских правоохранителей возглавляла Беверли Бюссон, однако она считалась временно исполняющей обязанности руководителя.

    Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Индию решил приобщиться к местной культуре, нарядившись в национальную одежду и станцевав.

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