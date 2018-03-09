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    В мире

    В Amnesty International сделали заявление по нападениям на марши женщин в Украине

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (209)

    (обновлено: )53890
    В организации обеспокоены "открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше — неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность".
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
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    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В международной правозащитной организации Amnesty International призвали полицию расследовать случаи нападений на Марши за права женщин, произошедшие в Украине 8 марта. Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте украинского подразделения AI в пятницу, 9 марта.

    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве

    По меньшей мере в четырех украинских городах участницы акций, направленных против насилия и дискриминации женщин, подверглись нападениям.

    В Киеве в числе пострадавших оказалось пять человек: двух женщин облили зеленкой и избили, против журналиста Богдана Новака и ещё одного участника акции использовали перечный газ, и ещё у некоторых силой отобрали плакаты с лозунгами акции.

    В Ужгороде нападавшие облили участниц марша краской, при этом одна из женщин получила химический ожог глаз.

    Во Львове в результате нападения на марш никто не пострадал — полиции удалось задержать несколько человек из атаковавшей участников акции группы.

    Поступали сообщения о нападениях в Мариуполе.

    "Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше — неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность и правопорядок во время мирных собраний", — заявила глава украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук.

    Amnesty International Украина обращается к украинским правоохранителям с требованием безотлагательно провести расследование всех случаев нападений и публично отчитаться о результатах.

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