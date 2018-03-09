В Amnesty International сделали заявление по нападениям на марши женщин в Украине

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В международной правозащитной организации Amnesty International призвали полицию расследовать случаи нападений на Марши за права женщин, произошедшие в Украине 8 марта. Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано на сайте украинского подразделения AI в пятницу, 9 марта.
По меньшей мере в четырех украинских городах участницы акций, направленных против насилия и дискриминации женщин, подверглись нападениям.
В Киеве в числе пострадавших оказалось пять человек: двух женщин облили зеленкой и избили, против журналиста Богдана Новака и ещё одного участника акции использовали перечный газ, и ещё у некоторых силой отобрали плакаты с лозунгами акции.
В Ужгороде нападавшие облили участниц марша краской, при этом одна из женщин получила химический ожог глаз.
Во Львове в результате нападения на марш никто не пострадал — полиции удалось задержать несколько человек из атаковавшей участников акции группы.
Поступали сообщения о нападениях в Мариуполе.
"Мы чрезвычайно обеспокоены открытой агрессией против участников публичных акций за права женщин, а еще больше — неспособностью полиции сразу нескольких городов гарантировать безопасность и правопорядок во время мирных собраний", — заявила глава украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук.
Amnesty International Украина обращается к украинским правоохранителям с требованием безотлагательно провести расследование всех случаев нападений и публично отчитаться о результатах.