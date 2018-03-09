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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра

    (обновлено: )225331
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
    @townsvillebulletin.com.au

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Джон и Райли Линдхольм (John and Riley Lindholm), отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу-"монстра", сообщает Independent.

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    Вес находки составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших рыбу, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид. "Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного", — заявил Линдхольм.

    Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений.

    Квинслендский лодочный и рыболовный патруль проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы. По сообщению пресс-секретаря музея, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

    В октябре прошлого года во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатора.

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