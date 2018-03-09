Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Джон и Райли Линдхольм (John and Riley Lindholm), отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу-"монстра", сообщает Independent.

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Вес находки составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших рыбу, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид. "Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного", — заявил Линдхольм.

Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений.

Квинслендский лодочный и рыболовный патруль проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы. По сообщению пресс-секретаря музея, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

В октябре прошлого года во Вьетнаме в жилом доме поймали редкую рыбу-аллигатора.