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    В Индии легализовали пассивную эвтаназию

    (обновлено: )17902
    Пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) будет применена в том случае, если пациент оставил заблаговременное прижизненное волеизъявление.
    Врач в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Верховный суд Индии в пятницу постановил, что отныне неизлечимо больные люди имеют право на пассивную эвтаназию, сообщает местный телеканал NDTV.

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    "Любой человек имеет полное право принимать решение о том, что он не будет проходить какое-либо медицинское лечение, и в нем не должны поддерживать жизнь с помощью систем жизнеобеспечения. Люди имеют право умереть с достоинством", — приводит телеканал заявление суда.

    По данным телеканала, пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) будет применена в том случае, если пациент оставил заблаговременное прижизненное волеизъявление, разрешающее ее. Это завещание, в котором пациент указывает свое согласие или несогласие на отключение средств жизнеобеспечения в случае, если он окажется в состоянии комы в результате серьезной болезни или несчастного случая.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что члены семьи или друзья неизлечимо больного пациента также могут обратиться в суд с просьбой об эвтаназии для больного. В таком случае на суде будет собран медицинский совет, который будет решать, нужна ли пациенту пассивная эвтаназия.

    Напомним, в ноябре минувшего года в одном из штатов Австралии разрешили эвтаназию.

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