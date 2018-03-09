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    В США заверили, что способны ответить на любую угрозу со стороны РФ

    (обновлено: )396013
    В США прокомментировали утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Американские подводные лодки способны уничтожить Россию, если будет принято такое решение, заверил председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайто во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, передает "Голос Америки".

    NICHOLAS KAMM / AFP
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    Так он прокомментировал утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений.

    "Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — отметил он.

    "Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом", — добавил он.

    В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд в ходе слушаний заявил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование": "Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами про эскалацию, усилением роли ядерных средств в конфликте".

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут противодействовать попыткам России "вмешаться в выборы" в конгресс в 2018 году.

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