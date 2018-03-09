В США заверили, что способны ответить на любую угрозу со стороны РФ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Американские подводные лодки способны уничтожить Россию, если будет принято такое решение, заверил председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайто во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, передает "Голос Америки".

Так он прокомментировал утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — отметил он.

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом", — добавил он.

В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд в ходе слушаний заявил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование": "Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами про эскалацию, усилением роли ядерных средств в конфликте".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут противодействовать попыткам России "вмешаться в выборы" в конгресс в 2018 году.