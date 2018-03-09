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    В мире

    Против дискриминации. В Испании на протест вышли 5 млн человек

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    Акция прошла в рамках Международного женского дня и была призвана обратить внимание на проблемы дискриминации по признаку пола, семейного насилия и разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.
    Более 5 миллионов рабочих в Испании приняли участие в первой общенациональной феминистской забастовке
    facebook.com/andrewburgin

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Более 5 миллионов рабочих в Испании приняли участие в первой общенациональной феминистской забастовке, сообщает Guardian со ссылкой на данные профсоюзов.

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    Акция прошла в рамках Международного женского дня и была призвана обратить внимание на проблемы дискриминации по признаку пола, семейного насилия и разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.

    Испанские профсоюзы назвали эту акцию "беспрецедентной забастовкой в профсоюзном движении страны".

    Акцию поддержали некоторые из наиболее известных женщин-политиков Испании, включая мэра Мадрида Мануэлу Кармену и мэра Барселоны Аду Колау.

    Под лозунгом "Если мы остановимся, мир остановится" протестующие собрались в Мадриде, Барселоне, Бильбао, Севильи и Памплоне.

    Демонстранты в Каталонии заблокировали железнодорожное сообщение и препятствовали движению в центре Барселоны. В других местах студенты и демонстранты пикетировали университеты.

    Напомним,ежегодно 8 Марта весь мир отмечает Международный женский день. 

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