наверх
09.03.201807:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    США ждут от Украины реальных шагов по борьбе с интернет-пиратством

    (обновлено: )9701
    Заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук признал, что США пока не могут исключить Украину из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Офисе торгового представителя США положительно оценили действия Украины в вопросе обеспечения прав интеллектуальной собственности, но при этом ждут принятия конкретных шагов, чтобы исключить страну из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства. Об этом сообщил по итогам встреч в Вашингтоне заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, передает "Укринформ".

    Украина еще в 2011 году попала в так называемый доклад "Special 301 Report", который определяет список стран со значительным уровнем интернет-пиратства и недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности. Этот документ обновляется ежегодно, и Украина в нем находится во второй группе, то есть priority list.

    Подписание документов. Архивное фото
    RIA News | Перейти в фотобанк
    Падучак: вопрос интеллектуальной собственности – один из главных для власти

    "То, что я увидел, в принципе, американская сторона положительно оценивает наши сдвиги как на законодательном уровне, как реальную борьбу с интернет-пиратством, так и с очень большим комплексом контрафактов", — отметил Титарчук после соответствующих слушаний в Офисе торгового представителя США.

    Читайте также: Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США

    Он подчеркнул, что в Вашингтоне обращают внимание прежде всего на три ключевых вопроса. "Это, прежде всего, борьба с пиратством, коллективное управление (правами интеллектуальной собственности – ред.) и легализация программного обеспечения Microsoft на уровне государственной власти", — отметил замминистр.

    По словам Титарчука, в США признают, что украинская сторона сделала много за последние годы, но не считает этого достаточным. "Сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении о коллективном управлении правами интеллектуальной собственности – ред.), поскольку наш дедлайн в этом вопросе – до 26 апреля. Если мы не примем, то можем потерять ряд преференций. Это касается экспорта украинских товаров в США", — пояснил он.

    Уничтожение партии контрафактных дисков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Воры вне закона. США ждут от Украины действий по пиратству

    После того, как этот закон будет принят, "Украина будет иметь шанс перейти в watch list, то есть в первую группу списка". Чтобы Украину полностью исключили из этого доклада, нужно легализовать программное обеспечение в государственных органах власти, где 37% продолжает быть пиратским.

    "Для этого требуется финансирование. Мы начали переговоры с Microsoft, чтобы получить определенные преференции (на приобретение программного софта – ред.), поскольку мы не коммерческие структуры, а государственные органы, чтобы за 3-5 лет полностью пройти этот процесс", — сообщил заместитель министра.

    Ранее сообщалось, что в Украине создадут Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине