Трампу переадли письмо от Ким Чен Ына - СМИ

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КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей южнокорейская делегация передала президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники.

"Южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Трампа в четверг", — сообщает телеканал.

Ожидается, что представители Южной Кореи и США сделают официальное заявление по итогам сегодняшней встречи в 19.00 (2.00 по Киеву пятницы).

На этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против КНДР за использование химоружия.