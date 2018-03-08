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    Недалеко от Санкт-Петербурга терпит бедствие сухогруз

    (обновлено: )48101
    По информации Пограничной охраны ФинляндииЮ Служба морских спасателей Хельсинки в 12.41 получила сигнал, что в машинное отделение грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, есть вода. По последним данным, уровень воды около 6 метров.
    Сухогруз терпит бедствие в Финском заливе
    @rajaheko

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Грузовое судно под флагом Панамы, направляющееся в Санкт-Петербург, терпит бедствие к западу от острова Гогланд, в международных водах Финского залива, сообщает в четверг Пограничная охрана Финляндии.

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    "Служба морских спасателей Хельсинки в 12.41 получила сигнал, что в машинное отделение грузового корабля, который направляется в Санкт-Петербург, есть вода. По последним данным, уровень воды около 6 метров. На борту грузового судна 22 человека, они вне опасности. Помещение задраили. Опасности затопления судна нет", — говорится в сообщении.

    Пограничная охрана готова, при необходимости, быстро эвакуировать людей с корабля.

    К сухогрузу направляются находящийся поблизости ледокол Arctic Oy Nordica и катер береговой охраны Turva.

    Ранее сообщалось, что в Китае произошло столкновение двух суден — пассажирского и грузового. В результате происшествия грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести.

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