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    В Австралии нашли 132-летнее послание в бутылке

    (обновлено: )35830
    Бутылку заметила женщина во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка. Предполагается, что это самая старая бутылочная записка из найденных на сегодняшний день.
    В Австралии нашли 132-летнее послание в бутылке
    instagram.com/kymillman

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. 

    В музее Киева нашли столетнее послание
    Канал ТСН на Youtube
    В киевском музее случайно нашли 100-летнее послание
    На пляже в Австралии нашли послание в бутылке, которое было написало 132 года назад, сообщает телеканал ABC Australia.

    Предполагается, что это самая старая бутылочная записка из найденных на сегодняшний день.

    Бутылку заметила женщина во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка.

    Внутри лежал напечатанный бланк на немецком языке, заполненный от руки едва видимыми чернилами.

    В письме, датированном 12 июня 1886 года, было сказано, что бутылка выброшена с борта немецкого парусного корабля "Паула" в 950 км к западу от Австралии.

    Находку отнесли в музей штата, где ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание приплыло из 19 века.

    Как сообщает телеканал, в 1864-1933гг. бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

    abc.net.au/Kym Illman
    В Австралии нашли 132-летнее послание в бутылке

    Напомним, в Национальном художественном музее в Киеве случайно нашли послание, которое пролежало в двери 118 лет.

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