КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина.

На пляже в Австралии нашли послание в бутылке, которое было написало 132 года назад, сообщает телеканал ABC Australia

Предполагается, что это самая старая бутылочная записка из найденных на сегодняшний день.

Бутылку заметила женщина во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка.

Внутри лежал напечатанный бланк на немецком языке, заполненный от руки едва видимыми чернилами.

В письме, датированном 12 июня 1886 года, было сказано, что бутылка выброшена с борта немецкого парусного корабля "Паула" в 950 км к западу от Австралии.

Находку отнесли в музей штата, где ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание приплыло из 19 века.

Как сообщает телеканал, в 1864-1933гг. бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

abc.net.au/Kym Illman В Австралии нашли 132-летнее послание в бутылке

Напомним, в Национальном художественном музее в Киеве случайно нашли послание, которое пролежало в двери 118 лет.