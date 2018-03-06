В Австралии нашли 132-летнее послание в бутылке

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина.ABC Australia.
Предполагается, что это самая старая бутылочная записка из найденных на сегодняшний день.
Бутылку заметила женщина во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка.
Внутри лежал напечатанный бланк на немецком языке, заполненный от руки едва видимыми чернилами.
В письме, датированном 12 июня 1886 года, было сказано, что бутылка выброшена с борта немецкого парусного корабля "Паула" в 950 км к западу от Австралии.
Находку отнесли в музей штата, где ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание приплыло из 19 века.
Как сообщает телеканал, в 1864-1933гг. бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.
Напомним, в Национальном художественном музее в Киеве случайно нашли послание, которое пролежало в двери 118 лет.