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    Американец в пуленепробиваемом жилете попросил выстрелить в него и умер

    (обновлено: )47210
    Инцидент произошел на вечеринке. Мужчина надел пуленепробиваемый жилет и попросил знакомого выстрелить в него. Пуля попала прямо в грудь.
    Скорая в США. Архивное фото
    Associated Press Gerry Broome

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Житель американского города Хьюстон случайно застрелил приятеля, который примерил пуленепробиваемый жилет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC 13.

    В Бразилии полицейский застрелил грабителей, держа на руках маленького сына. Видео
    XÔ PT/Youtube
    Бразильский полицейский застрелил грабителей, держа на руках сына

    Мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и совершении серьезного преступления при наличии оружия.

    Во время вечеринки знакомый стрелявшего надел пуленепробиваемый жилет и попросил выстрелить в него. Тот достал свой пистолет и выполнил просьбу. По словам его девушки, которая была свидетелем происшествия, он не знал, что оружие заряжено.

    Пуля попала знакомому в грудь. Он вскрикнул, что ему больно, и упал. Стрелявший сорвал с него пуленепробиваемый жилет и попытался помочь, а когда ничего не вышло, сбежал с вечеринки. Позднее он вернулся и сдался полиции.

    В Киеве мужчина умер от огнестрельного ранения, полученного на остановке общественного транспорта в Святошинском районе Киева.

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