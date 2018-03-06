Американец в пуленепробиваемом жилете попросил выстрелить в него и умер

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Житель американского города Хьюстон случайно застрелил приятеля, который примерил пуленепробиваемый жилет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC 13.

Мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и совершении серьезного преступления при наличии оружия.

Во время вечеринки знакомый стрелявшего надел пуленепробиваемый жилет и попросил выстрелить в него. Тот достал свой пистолет и выполнил просьбу. По словам его девушки, которая была свидетелем происшествия, он не знал, что оружие заряжено.

Пуля попала знакомому в грудь. Он вскрикнул, что ему больно, и упал. Стрелявший сорвал с него пуленепробиваемый жилет и попытался помочь, а когда ничего не вышло, сбежал с вечеринки. Позднее он вернулся и сдался полиции.

В Киеве мужчина умер от огнестрельного ранения, полученного на остановке общественного транспорта в Святошинском районе Киева.