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    Ученые рассекретили кошачью привычку "мять" лапками

    (обновлено: )46833
    По данным ученых, одной из причин может стать абсолютно примитивная потребность в пище, или же таким образом животное готовит себе место для сна.
    Котенок
    @whizz_cats

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Главная причина, по которой молодые кошки и коты "разминают" друг друга лапками или делают это со своим хозяином, берет свое начало у диких животных семейства кошачьих. Таким нехитрым способом кошки действительно готовят себе место для сна — уплотненная область травы у диких кошек сменилась на одеяла и теплые вещи хозяев.

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    Второй причиной кошачьего массажа, как отмечают зоологи, может стать абсолютно примитивная потребность в пище. Эта особенность у кошек врожденная — еще при грудном вскармливании массаж используется котятами как средство стимуляции работы молочных желез матери. При этом, по словам ученых, кошачий массаж хозяину может свидетельствовать о том, что животное воспринимает человека как большую маму без шерсти и хвоста и пытается получить от нее молоко.

    Зоологи отмечают, что, несмотря на разные причины происхождения кошачьего массажа, такое действие означает, что вы глубоко симпатичны животному, — помимо других причин, ученые считают, что специальные железы в подушечках кошачьих лап оставляют на человеке или его личных вещах специальные маркеры, с помощью которых животное заявляет о своих правах на человека.

    Напомним, голландец создал устройство по распознаванию морды кота.

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